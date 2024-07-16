Три кинозала откроют в Тюменской области по нацупроекру "Культура"

В Тюменской области откроются три новых кинозала. "Фонд кино" объявил итоги конкурса на создание (модернизацию) кинозалов в населенных пунктах с населением до 500 тысяч человек в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор Александр Моор.

"Финансовую поддержку получат объединение "Исток" в Абатском районе, центр культуры Армизонского района и клубная система Вагайского района. Средства пойдут на покупку современного оборудования: проекторов, акустических систем, экранов. Это даст возможность жителям небольших населенных пунктов увидеть новинки кинопроката", - пояснил Моор.

По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, до 9 млн рублей будут направлены каждому победителю на покупку современного оборудования – проекторов, акустических систем, экранов. "Это даст возможность жителям небольших населенных пунктов разнообразить досуг и увидеть новинки кинопроката, не выезжая в город", – отметила Майер.

В регионе сейчас более 90 современных кинозалов, 17 из них переоборудованы за счет субсидий "Фонда кино".