В Аромашево и Юргинском открылись обновлённые кинозалы

Открытие кинозалов - настоящий подарок в канун Нового года для всех любителей кино. Финансирование модернизации кинозалов осуществлялось за счёт средств нацпроекта "Культура" и Фонда кино.

На 9 млн. рублей в Юргинском и на 7,5 млн рублей в Аромашево приобретено современное оборудование с качественным звуком, позволяющее демонстрировать фильмы в формате 3D. Сегодня здесь созданы все условия, чтобы с комфортом проводить досуг, знакомиться с новыми кинокартинами. Преимущественно это будут отечественные фильмы.

💬 Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер: "Проект по созданию условий для показа кинофильмов в населенных пунктах с населением до 500 тыс.человек очень важен для нас. В регионе уже работает 10 таких кинозалов. До конца года будут открыты еще два - в Увате и Винзилях. Благодарю всех, кто принимает участие в реализации проекта, и особенно Фонд кино".