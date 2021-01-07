Для посетителей тюменских музеев подготовили новогодние квесты и игры

В новогодние каникулы в усреждениях Музейного комплекса имени И.Я. Словцова проводят экскурсии, выставки и семейные квесты.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, сказочные персонажи Алиса и Шляпник приглашают посетителей музея "Усадьба Колокольниковых" на семейную игру-погружение "Пара нормальных зеркал…". В калейдоскопе ростовых фамильных зеркал из прошлых столетий и необычных кривых зеркал из "комнаты смеха" дети найдут для себя чудеса и сказки, а взрослые выполнят веселые задания. Предварительная запись: 8 (3452) 46-49-63. Квесты запланированы на 8, 9 и 16 января в 12:00 и 16:00.

С 8 по 10 января тюменцев и гостей города приглашают в Музейный комплекс им. Словцова (ул. Советская, 63) совершить музейное путешествие "Все-все про Новый год". Как давно он пришел в нашу страну и стал любимым праздником? Почему его отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января? Что люди дарят в разных странах и эпохах? Зачем приносят в дом целое дерево и затем его украшают? Об этом и многом другом расскажут Сказочница и профессор Вездеходиков.

А каждое воскресенье по этому же адресу открыт музейный кинотеатр "Новогодний эфир". Для зрителей составили подборку самых добрых, душевных и светлых новогодних фильмов и мультфильмов. Мероприятие проводится в амфитеатре.