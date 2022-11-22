Кинотеатр с собой: Дом.ру выпустил новую приставку Movix Go. Внутри - 5 любимых онлайн-кинотеатров

Фото: АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Дом.ру представил новую портативную смарт-приставку Movix Go. Это компактное устройство, которое удобно брать с собой, переключать от телевизора к телевизору или возить на дачу или в отпуск. Приставка объединяет контент самых популярных онлайн-кинотеатров в одном интерфейсе — со сквозным поиском без необходимости переключаться между приложениями.

Помимо кинотеатров, внутри Movix Go — до 195 телеканалов (зависит от выбранного тарифа), магазин приложений и игры. Можно смотреть любимые фильмы и видеоблоги на большом экране с персональной лентой рекомендаций, а для детей предусмотрен родительский контроль.

Приставка сделана в формате донгла — устройство подключается напрямую к телевизору с помощью короткого и гибкого кабеля HDMI. Для просмотра фильмов и сериалов потребуется только Wi-Fi-соединение.

"Клиенты говорили нам, что хотят маленькую компактную приставку в формате "подключил и забыл". Мы изучили их пользовательский опыт, пожелания и ожидания и выпустили приставку в форме донгла. Приставки-донглы удобнее стиков, которые подключаются как флешки. Телевизоры расположены у всех по-разному — и, если он висит на стене в нише, или стоит в мебельном гарнитуре, может просто не хватать места для подключения приставки-стика. Донгл решает эту проблему. Movix Go можно подключить к любому телевизору благодаря именно гибкому кабелю. Одно движение — и клиент получит мощный современный SmartTV без лишних проводов", — объясняет руководитель лаборатории Movix Евгений Торчинский.

Размер новой приставки Movix Go всего 14х82х68мм, но, несмотря на компактность устройства, внутри – современный процессор Amlogic S905Y4, 2GB Ram и 8GB Flash, 4K Ultra HD и голосовой поиск.

Приставка работает на операционной системе Android 11 с полноценным оригинальным Android TV. На устройстве можно не только смотреть онлайн-кинотеатр Movix, но и пользоваться любимый приложениями на Android TV: смотреть телеканалы, фильмы и сериалы из онлайн-кинотеатров, устанавливать приложения и игры из Google Play.

Больше не нужно переключаться с аккаунта на аккаунт для разных онлайн-кинотеатров — для управления и оплаты создан единый интерфейс.

В комплекте Movix Go есть пульт, блок питания и кабель — это позволит при желании сделать из портативной версии приставки сделать стационарную.

"Movix Go — это центр домашних развлечений без проводов, который всегда рядом. Для нас было важно сделать устройство, которое клиентам было бы легко подключить и использовать. Получившееся решение по размеру меньше привычных нам смартфонов. Пользователь сможет взять приставку куда угодно — в отпуск, на дачу или командировку. А внешний вид Movix Go и отсутствие лишних проводов не испортят ремонт или дизайнерский интерьер. Наша новая приставка незаметна в квартире, незаменима везде", — комментирует руководитель лаборатории Movix Евгений Торчинский.

АО "ЭР-Телеком Холдинг" (ТМ "Дом.ру", "Дом.ру Бизнес") — ведущая российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения, домофонии и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).