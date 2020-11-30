В Тюмени пройдет форум замещающих семей

Фото: региональный центр "Семья"

VI Региональный Форум замещающих семей пройдет в Тюмени 10 декабря. Участие в работе примут ведущие эксперты по работе с семьями и детьми — представители исполнительных органов государственной власти, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области, представители Тюменской областной думы, специалисты и психологи Регионального центра "Семья".

Форум пройдет онлайн в формате прямого эфира, во время которого спикеры ответят на вопросы замещающих родителей. Каждая желающая замещающая семья может до 4 декабря задать актуальный вопрос по телефонам: 8(3452) 20-10-71; 8(3452) 20-88-48 или на электронный адрес Sem-stat2@sznto.ru (с пометкой - Форум), ответ на который прозвучит во время Форума.

"Семьи, принимающие на воспитание детей, сталкиваются с самыми разнообразными трудностями, начиная от начального оформления документов, заканчивая психологическими аспектами адаптационного периода. В Тюменской области система сопровождения замещающих семей налажена, процедура приема ребенка в семьи и дальнейшего сопровождения максимально понятна и доступна. Наш форум — еще одна возможность для семей пообщаться друг с другом, поделиться своим опытом воспитания приемных детей, обратить внимание представителей власти на имеющиеся возможности для совершенствования системы поддержки и сопровождения, задать вопросы и совместными усилиями усовершенствовать реализуемую в области модель по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", — рассказывает Евгения Мунаева, заведующий агентством развития семейных технологий и форм устройства несовершеннолетних Регионального центра "Семья".

В прошлом году участниками форума стали более 200 замещающих родителей из 26 муниципальных образований области. Сейчас в Тюменской области более 3 тысяч замещающих семей, в которых воспитываются 96% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все они предварительно проходят подготовку в школе замещающего родителя и сопровождаются специалистами на каждом этапе принятия и проживания ребенка в семье.