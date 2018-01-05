В Тюменской области действует виртуальная фотовыставка детей-сирот

В Тюменской области на учете состоит более 6,3 тысячи детей-сирот, из них 96% детей воспитываются в семьях граждан. Чтобы помочь малышам обрести семью, был создан проект "Галерея детства". Фотовыставка портретов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, была передвижной и посетила все районы области. Теперь экспозиция представлена в электронном виде.

Как сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области, в виртуальном формате фотовыставка действует с лета 2017 года. Состав экспозиции постоянно меняется: портреты детей, нашедших свой дом, передаются новым родителям. За время работы проекта его участниками стали 123 ребенка, 114 из них (93 %) обрели семью.

Галерею можно найти на официальном сайте Регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" по адресу http://centr-semya72.ru/o-detyah.html. Кроме фотографий здесь можно найти информацию о проекте, рассказы и видео об опыте замещающих семей, правовые документы, освещающие вопросы государственной поддержки семей, решивших принять ребенка в семью.