Тюменских усыновителей накажут за причинение морального вреда сироте

В декабре 2010 года тюменская семья усыновила пятилетнего ребенка, однако спустя два года начались проблемы – усыновители жестоко обращались с приемным: грубо нарушали режим его дня, ограничивали в свободе передвижения по квартире, не предоставляли полноценное питание, применяли физические наказания.

Так, например, ребенок за малейшую провинность мог всю ночь провести в углу. Кроме того ему постоянно напоминали, что он является усыновленным и его снова отдадут в детский дом.

В 2016 году "родители" подали заявление в суд о снятии с них усыновления и возвращении ребенка в детский дом. После чего родственница усыновителей мальчика попросила прокуратуру провести проверку по факту нарушения прав ее малолетнего внука, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Вскоре по материалам прокурорской проверки в полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ. В августе этого года за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего каждый из родителей приговорен к наказанию в виде 400 часов бесплатных общественно полезных работ. А прокуратура подала в суд иск, на это раз - о взыскании с усыновителей в пользу сироты компенсации морального вреда.