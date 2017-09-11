Тюменских усыновителей накажут за причинение морального вреда сироте

11:29 11 сентября 2017
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youthministry360.com
| Фото: youthministry360.com

В декабре 2010 года тюменская семья усыновила пятилетнего ребенка, однако спустя два года начались проблемы – усыновители жестоко обращались с  приемным: грубо нарушали режим его дня, ограничивали в свободе передвижения по квартире, не предоставляли полноценное питание, применяли физические наказания.

Так, например, ребенок за малейшую провинность мог всю ночь провести в углу. Кроме того ему постоянно напоминали, что он является усыновленным и его снова отдадут в детский дом.

В 2016 году "родители" подали заявление в суд о снятии с них усыновления и возвращении ребенка в детский дом. После чего родственница усыновителей мальчика  попросила прокуратуру провести проверку по факту  нарушения прав ее малолетнего внука, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Вскоре по материалам прокурорской проверки в полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ. В августе этого года за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего каждый из родителей приговорен к наказанию в виде 400 часов бесплатных общественно полезных работ. А прокуратура подала в суд иск, на это раз - о взыскании с усыновителей в пользу сироты компенсации морального вреда.

Теги: суд , семья , дети-сироты , нарушения , усыновление , прокуратура
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