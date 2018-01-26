В Тюменской области выплаты семьям с низким доходом при появлении первого и второго ребенка составят 10832 рубля

На ежемесячные выплаты могут рассчитывать нуждающиеся семьи, в которых начиная с 1 января 2018 года родился или усыновлен первый или второй ребенок. Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимума ребенка в регионе. В Тюменской области он составляет 10 832 рубля.

Как пояснил на пресс-конференции заместитель управляющего отделением ПФР по Тюменской области Виталий Левенков, с 1 января 2018 года появилось еще одно направление расходования средств материнского капитала. С этого момента семьям с низким доходом предоставлено право на установление ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Право на выплату получили семьи, у которых доход в 2017 году был ниже 1,5 прожиточных минимумов трудоспособного гражданина в регионе проживания.

В Тюменской области, если доход на каждого члена вашей семьи (дети и их родители) за последние 12 месяцев был меньше 16818 рублей, вы имеете право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Выплата производится до достижения ребенком возраста 1,5 лет.

"Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату", — поясняют в ОПФР по Тюменской области.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и другое. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи с чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Начальник отдела социальных выплат департамента социального развития Тюменской области Татьяна Тишенская подчеркнула, что ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка ведена дополнительно, право на нее имеют женщины родившие (усыновившие) первого ребенка. Так же как и в случае с рождением второго ребенка условия предоставления ежемесячной выплаты: первый ребенок у женщины должен родится после 1 января 2018 года, быть гражданином РФ и среднедушевой доход семьи должен составляться не более 16818 рублей в месяц на каждого члена семьи.

Для назначения выплаты необходимо подать заявление по установленной форме и сведения о доходах семьи за 12 последних календарных месяцев, предшествующих подачи заявления. Заявление можно направить в электронной форме через портал госуслуг, в МФЦ или органы социальной защиты.