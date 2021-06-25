Заявления на получение новых пособий родители-одиночки и беременные смогут подать с 1 июля

С 1 июля начнется прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми 8-17 лет. Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

Новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей с 8 до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности. Размер выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

В Тюменской области выплата семьям с одним родителем составит 5 997,50 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 11 995 рублей), а выплата беременной женщине – 6 188 рублей (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 12 376 рублей).

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления правительства РФ, сообщили в Пенсионном фонде.