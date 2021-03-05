Тюменцы всё чаще пользуются электронными подписями

В 2020 году специалисты удостоверяющего центра Федеральной кадастровой палаты Росреестра выдали более 8400 сертификатов усиленной квалифицированной электронной подписи, что почти в два раза превышает показатели прошлого года. В Тюменской области за минувший год доля предоставления сертификатов ключей проверки электронных подписей относительно 2019 года увеличилась на 73%.

Усиленная квалифицированная электронная подпись имеет юридическую силу и действует на всей территории России. Лидером по количеству использования УКЭП по итогам 2020 года является Москва, где порядка тысячи человек получили такие сертификаты через удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты Росреестра. На втором месте – Санкт-Петербург, на третьем – Московская область. Тюменская область по количеству выданных сертификатов УКЭП вошла в первую десятку регионов (187 сертификатов).

"С помощью сертификата УКЭП можно удаленно получать услуги Росреестра и других ведомств, сдавать отчетность в налоговые органы, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования Российской Федерации, участвовать в электронных торгах, а также подписывать различные документы в электронном виде, не выходя из дома или офиса, – комментирует начальник отдела информационных технологий тюменской Кадастровой палаты Александр Дудко. – Переход на электронный документооборот, который продолжает повсеместно набирать обороты, также невозможен без сертификата УКЭП".

Получить такую подпись через Удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты не составит особого труда. Нужно дистанционно подать необходимые документы, а затем удостоверить свою личность в офисе учреждения.