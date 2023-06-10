Около 220 тысяч документов на недвижимость "забыто" тюменцами

На сегодняшний день в архиве филиала ППК "Роскадастр" по Тюменской области хранится порядка 220 тысяч невостребованных документов. Это те документы, которые заявители по каким-либо причинам не получили вовремя в МФЦ. В основном это правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на объекты недвижимого имущества.

- Ежегодно количество невостребованных документов, находящихся на хранении в офисах филиала ППК "Роскадастр" по Тюменской области, увеличивается. Не полученные вовремя документы на недвижимое имущество могут понадобиться гражданам в срочном порядке, например, при совершении сделок с собственностью или подаче документов в налоговую службу, - сообщила начальник межрайонного отдела филиала ППК "Роскадастр" по Тюменской области Олеся Хабарова.

Обратившись в офисы ведомства, заявители могут забрать невостребованные документы, которые находятся в архивах тюменского филиала или которые хранятся в филиалах ППК "Роскадастр" других регионов. Сотрудники сами запросят необходимые документы и выдадут их гражданину по месту обращения".

- Специалисты филиала ППК "Роскадастр" по Тюменской области также доставляют невостребованные документы в рамках платного выездного обслуживания. Данная услуга позволяет без посещения офиса филиала в удобном для заявителя месте получить документы на объект недвижимости, – разъясняет Олеся Хабарова.

Оставить заявку, а также узнать стоимость и территорию оказания услуг можно на специальном Сервисе выездного обслуживания Роскадастра, либо можно позвонить по телефону (3452) 259-000 (доб. 1) или написать на электронную почту: dostavka@72.kadastr.ru, сообщает Мегатюмень.