Тюменцы предпочитают оформлять свидетельства о рождении электронно

8 из 10 родителей Тюменской области в 2024 году оформили свидетельства о рождении своих детей в электронном виде. В 2023 году их количество было чуть более половины.

Цифровой сервис госуслуг "Рождение ребенка" уже два года помогает родителям Тюменской области оформить электронное свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, прикрепление к поликлинике, свидетельство о регистрации по месту жительства, а также пособия и льготы, сообщает управление ЗАГС Тюменской области.

В целом по России почти половина семей выбирает в роддоме электронное медицинское свидетельство о рождении. Таким способом было подтверждено появление на свет уже 1,1 млн детей. За 2,5 года сервисом "Рождение ребёнка" на госуслугах воспользовались более 620 тыс. раз — онлайн было зарегистрировано рождение каждого пятого малыша, - сообщает Тюменская линия.