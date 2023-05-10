Тюменская автоинспекция готова помочь погорельцам в восстановлении документов

Сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области окажут содействие в оказании госуслуг людям, утратившим при пожарах водительские права и регистрационные документы на транспорт, сообщает пресс-служба ГИБДД ТО.

"Для оперативного информирования граждан по оказанию госуслуг и оказанию содействия работает "горячая линия" по тел. 8(3452)794-637. При восстановлении указанных документов, с граждан, пострадавших от природных пожаров, не взимается государственная пошлина", - отмечается в сообщении.