Тюменская автоинспекция готова помочь погорельцам в восстановлении документов

17:42 10 мая 2023
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Сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области окажут содействие в оказании госуслуг людям,  утратившим при пожарах водительские права и регистрационные документы на транспорт, сообщает пресс-служба ГИБДД ТО.

"Для оперативного информирования граждан по оказанию госуслуг и оказанию содействия работает "горячая линия" по тел. 8(3452)794-637. При восстановлении указанных документов, с граждан, пострадавших от природных пожаров, не взимается государственная пошлина", - отмечается в сообщении. 

Теги: водители , ГИБДД Тюменской области , документы
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