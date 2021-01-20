Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года.

В результате индексации страховая пенсия по старости увеличилась в среднем на 978 рублей, а ее средний размер – до 17,5 тыс. руб.

У каждого пенсионера прибавка в результате индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

Чтобы узнать, на сколько с 1 января 2021 года повысилась страховая пенсия неработающего пенсионера, необходимо размер получаемой пенсии умножить на 0,063 (6,3%).

"К примеру, если страховая пенсия по инвалидности пенсионера на конец 2020-го составляла 10 806 рублей, после индексации она увеличилась на 681 рубль и составила 11 487 рублей. Если пенсия на конец года составляла 17 522 рубля, после индексации она увеличилась на 1 104 рубля и составила 18 626 рублей", — рассказывают в пресс-службе ОПФР по Тюменской области.

В Тюменской области индексация коснулась более 308 тыс. неработающих пенсионеров, получающих страховую пенсию. Выплаты пенсионерам, которые в течение года завершат работу, также будут повышены на все прошедшие за период работы индексации.