Соцфонд России начнет работу с 2023 года под новым логотипом

Социальный фонд России, объединивший функции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, с 1 января начнет работу под новым логотипом, его и фирменный стиль госфонду разработала креативная команда АНО "Национальные приоритеты", сообщает пресс-служба компании.
Объединение ПФР и ФСС позволит сократить бюрократические процедуры и упростит получение услуг. Эти идеи отражены в концепции логотипа "Одна линия".
"Аббревиатура Социального фонда России превращается в непрерывную линию – с общей траекторией и зеркальными точками входа и выхода. Также она считывается как буква "Ф", символизирующая главный фонд страны", - пояснила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.
При создании фирменного стиля Социального фонда разработано несколько версий исполнения логотипа. Окончательный вариант выбран по итогам серии количественных тестов, проведенных с привлечением разных целевых аудиторий, а также качественных исследований при участии непосредственных получателей услуг фонда.
Председатель Социального фонда России Сергей Чирков отметил, что основная цель объединения фондов - повысить качество обслуживания людей и сделать процесс оформления многочисленных мер поддержки более быстрым и удобным:
Общая концепция фирменного стиля по смыслу представляет не только идею объединения и преемственности компетенций ПФР и ФСС, но и обновления функций и сервисов нового фонда. С 1 января на сайте Социального фонда будет размещен новый логотип, мы постепенно заменим вывески офисов клиентского обслуживания по всей стране. Визуальное обновление позитивно отразится на восприятии фонда в целом.
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