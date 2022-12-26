Соцфонд России начнет работу с 2023 года под новым логотипом

Фото АНО «Национальные приоритеты»

Социальный фонд России, объединивший функции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, с 1 января начнет работу под новым логотипом, его и фирменный стиль госфонду разработала креативная команда АНО "Национальные приоритеты", сообщает пресс-служба компании.

Объединение ПФР и ФСС позволит сократить бюрократические процедуры и упростит получение услуг. Эти идеи отражены в концепции логотипа "Одна линия".

"Аббревиатура Социального фонда России превращается в непрерывную линию – с общей траекторией и зеркальными точками входа и выхода. Также она считывается как буква "Ф", символизирующая главный фонд страны", - пояснила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

При создании фирменного стиля Социального фонда разработано несколько версий исполнения логотипа. Окончательный вариант выбран по итогам серии количественных тестов, проведенных с привлечением разных целевых аудиторий, а также качественных исследований при участии непосредственных получателей услуг фонда.

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков отметил, что основная цель объединения фондов - повысить качество обслуживания людей и сделать процесс оформления многочисленных мер поддержки более быстрым и удобным: