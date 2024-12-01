Что потребуется для усыновления ребенка

В Тюменской области есть ряд организаций, откуда будущие родители могут усыновить ребенка. Как это сделать и какие для этого требуются документы разобралось издание "Тюменская область сегодня".

Требования к усыновителям описаны в пункте 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации. Среди этих критериев стоит обратить внимание на следующие: наличие дохода родителя, позволяющего обеспечивать ребенка, постоянная прописка родителя, удовлетворительное состояние здоровья родителя, отсутствие судимостей, наличие родительских прав.

Прежде всего необходимо получить заключение о возможности гражданина быть усыновителем. Его можно оформить, посетив орган опеки по месту жительства. Впоследствии учреждение проверит заявителя и выдаст документ, разрешающий усыновлять детей.

После рассмотрения заявления специальными органами, тюменцы могут начать знакомиться с детьми. Узнать о ребенке, оставшемся без попечения родителей можно как в конкретном органе опеки, так и на странице специализированного сайта усыновите.рф. На данный момент в регионе на учете состоят более 5 500 детей-сирот. Стоит отметить, что в 80% случаев усыновляют детей до года. В возрасте от 7 до 17 лет – несколько реже.

После выбора ребенка, необходимо посетить его в течение 10 рабочих дней. В это время можно познакомиться с ним и установить контакт. По результатам встречи будущим родителям потребуется принять решение об усыновлении. Также стоит обратить внимание, что мнение о потенциальном опекуне усыновляемого ребенка также учитывается.

Если оно окажется положительным, то опекунам будет необходимо подать заявление в районный суд по месту жительства ребенка. Если суд вынесет положительное решение, то ребенка можно будет забрать домой, - сообщает Тюменская область сегодня.