В Тюменской области снизилось число новых пацентов с коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 26 338 новых случаев коронавируса, зафиксировано 368 летальных исходов, полностью выздоровели 17 247 человек.

В Тюменской области за сутки диагноз подтвердился у 160 человек. До этого количество вновь выявляемых инфицированных с 20 по 26 ноября держалось в районе 170-173 в сутки. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 18 266 случаев коронавируса. За сутки выздоровели 249, а в целом с начала года 14 187 пациентов. За весь период от коронавируса скончался 131 человек.

Всего на сегодня в России выявлено 2 295 654 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 39 895 летальных исходов, выздоровели 1 778 704 человека.