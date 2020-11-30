Тюменка стала призером национального "Абилимпикса" в поварском деле

В России завершился национальный чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс" для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В нем приняли участие более 2 тысяч человек из 85 регионов по 77 компетенциям.

Тюменскую область представляли десять человек, победивших на региональном состязании, в десяти компетенциях: "Медицинский и социальный уход", "Массажист", "Карвинг", "Ресторанный сервис", "Выпечка хлебобулочных изделий", "Резьба по дереву", "Торговля", "Поварское дело", Кондитерское дело", "Адаптивная физическая культура".

В компетенции "Поварское дело" бронзу завоевала Анжелика Жук, студентка Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Анжелика отметила, что "Абилимпикс" — это уникальная площадка для профессионального развития и получения нового опыта.