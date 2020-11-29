Пожилые тюменцы сохраняют остроту ума с помощью пластилина

Пожилые тюменцы получили возможность заниматься пластилинографией на базе комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района. Полезное творческое занятие стимулирует мозговую деятельность и помогает сохранить остроту ума.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, психологи и педагоги уже давно пользуются упражнениями на развитие мелкой моторики рук для развития умственных способностей детей. Но выяснилось, что это полезно и для пожилых людей.

Пластилинография – создание рисунка из пластилина на картонной, бумажной основе. Такая техника позволяет получать объёмные, рельефные и красочные изображения. Занятия с пластилином считается полноценным терапевтическим направлением, их эффективность для пожилых людей не вызывает сомнений. Через увлекательный процесс они учатся выражать чувства, настроение, получают заряд положительных эмоций, а некоторые впервые открывают в себе творческий потенциал.