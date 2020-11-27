Каскару подключают к системе водоснабжения Тюмени

Росводоканал Тюмень завершил строительство магистрального водовода до села Каскара. Сегодня, 27 ноября, компания подключает новые сети к магистрали, проложенной от Велижанского водозабора. После этого начнется этап подготовки сетей к вводу в эксплуатацию – гидравлические испытания, промывка и обеззараживание.

Как сообщает ООО "Тюмень Водоканал", чтобы уменьшить границы отключения водоснабжения, задействован второй водовод. Водоснабжение ограничено в промышленной зоне по Велижанскому тракту и в районе ММС. Работы запланированы на сутки, но специалисты водоканала приложат все силы, чтобы возобновить подачу воды как можно быстрее. Приносим извинения за временные неудобства.