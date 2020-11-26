В Тюменской области работает горячая линия по профилактике ВИЧ

16:22 26 ноября 2020
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Фото: pixabay.com

С 26 ноября по 4 декабря проводится всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД", приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. В рамках акции "Стоп ВИЧ/СПИД" Роспотребнадзор проведет всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области проконсультируют жителей области по вопросам профилактики заболевания, безопасного поведения, предоставят информацию о том, где можно пройти бесплатное и анонимное тестирование, а также расскажут какова эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в нашем регионе.

Задать свои вопросы можно по телефону 8 (3452) 20-21-07 с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Горячая линия будет работать по 4 декабря.

Теги: ВИЧ , Роспотребнадзор
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