Тюменские депутаты предложат Госдуме законопроект по профилактике подростковых суицидов

Изменения в федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" предлагают внести депутаты Тюменской облдумы. Поправка направлена на сокращение числа подростковых суицидов.

Законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в отношении несовершеннолетних и их семей предусмотрено проведение индивидуальной профилактической работы. Тюменские депутаты предлагают в перечень лиц, с которыми она проводится, включить подростков, склонных к суицидальному поведению. Это позволит обеспечить обязательное проведение индивидуальной профилактической работы, как с несовершеннолетними, так и семьями, где проживают дети. Но профилактическую работу можно проводить только с согласия руководителя органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Предлагаемый законопроект разработан в целях реализации вновь принятых положений Конституции Российской Федерации и направлен на охрану здоровья граждан, в том числе на профилактику суицидального поведения несовершеннолетних. Инициатором проекта закона является глава комитета по социальной политике Ольга Швецова. Коллегу поддержали её заместитель по комитету Тамара Казанцева, вице-спикер парламента Виктор Рейн, зампредседателя комитета по государственному строю Владимир Ульянов. Депутаты уже рассмотрели поправку на заседании рабочей группы. В декабре планируется вынести её на заседание Тюменской областной думы. Возможно, что в российском парламенте к работе над предложением тюменцев приступят в начале 2021 года, сообщается на сайте облдумы.

Татьяна Тихонова