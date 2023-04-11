Госдума приняла закон о запрете вейпов для подростков

17:02 11 апреля 2023
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duma.gov.ru

Госдума приняла законопроект, запрещающий продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним, сообщил спикер Вячеслав Володин. 

В жидкостях для вейпов содержатся тяжёлые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований. Токсичные пары вейпов способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей.

"Мы обсуждали с вами этот вопрос. Абсолютное большинство высказалось за принятие мер по защите детей от пагубной привычки. Спасибо вам за обратную связь и поддержку!" - написал Володин в своем Telegram-канале. 

Какие ограничения будут введены?

- Запрещается продажа несовершеннолетним;

- Запрещается оборот ароматизированных жидкостей, усиливающих зависимость, в том числе безникотиновых;

- Нельзя будет продавать вейпы на ярмарках, выставках, дистанционным способом, с использованием автоматов; можно - в розничных магазинах, но без открытой выкладки, демонстрации и скидок. 

- Производителям предписывается устанавливать минимальную цену на никотинсодержащую продукцию.

Теги: Госдума , законопроект , ЗОЖ
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