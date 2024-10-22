Главы тюменских муниципалитетов приняли участие в обсуждении закона о местном самоуправлении

Муниципалы всей страны на площадке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления в РАНХиГС вместе с председателем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым в понедельник обсуждали законопроект о местном самоуправлении, автором которого он и является. В составе тюменской делегации в обсуждении участвовали главы Тобольского и Тюменского районов Леонид Митрюшкин и Ольга Зимина.

Закон о местном самоуправлении отразит тенденции развития территорий. В дискуссии приняли участие представители 89 регионов РФ. Со всех территорий России собрано более 800 предложений и поправок.

"В формате трех круглых столов обсудили эти предложения, дискутировали, подкрепляли свои инициативы практикой. Важно, что при принятии закона будет учтено мнение представителей ОМСУ, а значит, он не будет оторван от жизни, отразит важнейшие тенденции развития территорий", - считает Зимина.

В ВАРМСУ отмечают, что поступившие из регионов инициативы связаны с перераспределением полномочий, организацией эффективной системы управления при переходе на одноуровневую модель. Главы активно включились в процесс, ведь впервые они стали не просто исполнителями, а участниками законотворческого процесса. Благодаря президенту России, новому статусу, ВАРМСУ получила уникальную возможность быть услышанной на всех федеральных площадках, в том числе в Совете Федерации и Государственной Думе.