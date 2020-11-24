Роспотребнадзор запустил горячую линию по тестированию на коронавирус

С 21 ноября Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека организована Всероссийская тематическая горячая линия по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию.
Жители Тюменской области смогут получить консультацию по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов тестов по телефону 8-904-492-92-30 ежедневно с 8:00 до 22:00, сообщили в региональном РПН.
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