Развитие образования в Тюмени обсудили депутаты городской думы

На 8 тыс. больше школьников сели за парты областного центра в новом учебном году в сравнении с 2019 годом. Об этом тюменским депутатам сообщил директор городского департамента образования Вячеслава Воронцов в ходе заседания постоянной комиссии по социальному развитию. Также, по его словам, на 5 тыс. увеличилось число ребятишек, посещающих детские сады Тюмени.

В 2021 году запланировано в Тюмени оснащение двух школ и пяти детских садов, а также капитальный ремонт одного детского сада. Депутат Андрей Потапов поинтересовался, не скажется ли сокращение бюджета на строительстве корпуса школы № 48. На это директор департамента образования заметил, что все объекты в стадии строительства будут завершены.

Одним из ключевых вопросов, на которые обратили внимание народные избранники, стала организация дистанционного образовательного процесса в условиях ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

Председатель комиссии Елена Бойко отметила, что для успешного обучения школьникам, студентам и преподавателям требуется техническая база, отвечающая современным требованиям.

"В период пандемии качество образования в высших учебных заведениях не снизилось, - подчеркнула депутат. – Более того, в настоящее время преподаватель тратит на образовательный процесс больше времени, ведь к каждому студенту нужен индивидуальный подход".