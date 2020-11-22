Первый турнир по развитию гибких навыков проведут в Тобольске

Первый онлайн-турнир по развитию гибких навыков "Skill Out" для школьников и студентов пройдет в Тобольске. Прием заявок на участие уже стартовал.

Участникам предстоит пройти три онлайн-игры на платформе Zoom: примерить на себя несуществующую профессию, доказать социальную значимость в заданных условиях и проявить системное мышление. Игры помогут прокачать навык самопрезентации, управления проектами, расширят границы мультикультурности. За решение каждой из задач будут начислены баллы, лидеры по итогам турнира получат призы: умную ручку, самокат или фотоаппарат мгновенной печати.

Принять участие в турнире могут школьники и студенты в возрасте от 14 до 25 лет, заявки принимаются до 7 декабря по ссылке: https://vk.cc/aC5Pr6.

Первую игру, которая состоится 8 декабря, посвятят отработке гибких навыков на примере профессий будущего. Участникам предстоит адаптироваться в заданных ситуациях: найти общий язык с незнакомцем или примерить на себя несуществующую профессию. Предварительно молодые люди получат несколько лайфхаков от эксперта, которые помогут им пройти задания.

Последующие игры состоятся 12 и 15 декабря, пишет "Мегатюмень".