Тюменцы умеют здороваться на разных языках мира

Всемирный день приветствия отмечают 21 ноября. В преддверии этого праздника у тюменцев узнали, на каких языках мира они умеют здороваться.

Оказалось, большинство тюменцев знают и помнят, как поприветствовать собеседника по-английски. Многие помнят официальное "Hello", дружеское "Hi". Несколько тюменцев даже вспомнили о неформальном What’s Up (Что новенького?), которое обыгрывается в названии популярного мессенджера.

Некоторые горожане могут поздороваться на французском, итальянском, испанском, японском и китайском языках. Менее известны жителям Тюмени приветствия из хинди, арабском, бенгальском, португальском и индонезийском. При том, что упомянутые языки - одни из самых распространенных в мире по числу носителей, пишет "Тюменская область сегодня".

Фразы приветствия - из сферы этикета, они всегда имели важное значение. Но даже не зная языка, начав разговор с приветствия, с иностранцем можно выстроить коммуникацию жестикуляцией и прочими креативными методами.

Отметим, цель Всемирного дня приветствий - обратить внимание общества на ценность личного общения для сохранения мира. Идею праздника поддержали свыше 180 стран по всему миру.