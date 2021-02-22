Тюменские китаисты встретили свой Новый год

Новый год по китайскому календарю встретили тюменцы, увлекающиеся изучением языка и культуры этой страны. Они участвовали в тематических мастер-классах, рисовали иероглифы счастья.

В Китае Новый год отмечают не 31 декабря, а во время второго новолуния после зимнего солнцестояния. В этом году праздник выпал на 12 февраля.

"С тех пор как открылись, мы и отмечаем Новый год по-китайски. Сначала праздновали только со студентами, и первые пару лет - в учебных классах. Потом начали арендовать другие площадки, чтобы вместить большее количество желающих", – рассказала руководитель Центра китайского языка и культуры в Тюмени Елена Касимова.

Для тюменцев к этому празднику приготовили несколько мастер-классов. Желающие привлечь удачу плели браслеты желаний. Рисовали иероглифы счастья, который состоят из слов "одежда" и "еда" – читается, что этого уже достаточно для счастья. А юные тюменцы поставили спектакль "12 месяцев" на китайском языке, пишет "Вслух.ру".