Школьник из Тюмени стал победителем Всероссийской олимпиады по китайскому языку

Ученик 11 класса тюменской школы №89 Владислав Горбунов стал победителем Всероссийской олимпиады по китайскому языку, набрав 96 баллов. Это дает одиннадцатикласснику возможность выбрать любой вуз для поступления без сдачи ЕГЭ.

Владислав Горбунов начал изучать китайский язык в 7–ом классе, занимается в том числе индивидуально. Школьник утверждает, что в совершенстве этот язык выучить невозможно, но уже сейчас он может свободно общаться с его носителями. Он ездил в Китай, после 9 класса стажировался в китайском научно-техническом университете.

"Это перспективный язык. У нашей страны развиваются экономические, культурные и прочие отношения с КНР. Со знанием языка я смогу найти хорошую работу и принести пользу не только себе, но и своей стране. Есть фраза: французский - это язык 19 века, английский - язык 20 века, а китайский - язык 21-го. Скоро его знанием никого не удивить будет", - считает молодой тюменец.

Он отметил, что китайский - это интонационный язык. Одно и то же слово, произнесенное по-разному, может значить чуть ли не противоположные вещи. Это стало одной из трудностей для школьника. Людям, у которых хорошо развит музыкальный слух, учить китайский язык проще, пишет "Вслух.ру".