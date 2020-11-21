Тюменцам предлагают поздравить мам в соцсетях

Региональный центр "Семья" запустил в социальных сетях акцию, посвященную Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Участникам предлагают публиковать на своих страницах фото, видео, писать добрые слова и посвящать стихи дорогим мамам.

Для участия в акции необходимо разместить на своей странице фото или видео с мамой, написать под публикацией пост: слова благодарности, признание в любви, интересную историю из жизни либо стихотворение, обязательно поставить официальный хэштег #лучшеймаменапланете, пишет ИА "Тюменская линия".

Как отмечают организаторы, так тюменцы смогут не только порадовать своих мам добрыми словами и вниманием, но и напомнить друзьям и подписчикам о празднике. А онлайн формат особенно актуален в период напряженной эпидемиологической ситуации.