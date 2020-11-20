Форум "Культурный практикУМ" приглашает к участию специалистов сферы культуры и искусства

Фотография предоставлена организаторами форума

Профессиональный форум работников культуры и искусства "Культурный практикУМ" пройдет в онлайн-формате с 25 по 27 ноября.

На форуме эксперты из разных городов и стран поделятся свои опытом и проведут мастер-классы, вебинары и лекции. Мероприятие разбито по секциям: "Культурно-досуговые учреждения", "Детская школа искусств" и "Библиотека".

Основной темой форума станет "Эффективность деятельности в сфере культуры и искусства. Новая реальность, новые вызовы". Участники получат эксклюзивную информацию, узнают о роли маркетинга в культуре, рассмотрят учреждения культуры в интернет-пространстве, обсудят особенности работы в рамках трех секций и даже посетят мастер-классы.

"Культурный практикУм" пройдет под лозунгом: "Мечтай! Создавай! Действуй!" и вдохновит участников на новые свершения и открытия. Перед началом форума необходимо обязательно пройти регистрацию по ссылкам, указанным в программе мероприятия, которая прикреплена ниже.

С программой форума "Культурный практикУМ" можно ознакомиться здесь.