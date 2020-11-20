ГИБДД усилит контроль на тюменских трассах из-за непогоды

Сегодня и в выходные дни ГИБДД усилила контроль на федеральных автодорогах Тюменской области, в том числе с учетом возможного ухудшения погоды и обледенения участков дорог.

В этом году на федеральных трассах региона произошло 311 ДТП, это на уровне аварийности прошлого года, в них погибли 83 человека, в прошлом году погибших за этот период было 57, ранен 521 человек.

Каждый второй из погибших в ДТП людей – гибнет на федеральных автодорогах, движение по которым может быть опасно в любую погоду и любое время года. Летом ДТП чаще происходят из-за нарушения режима отдыха водителями, которые засыпают за рулем, проезжая большие перегоны дороги без сна, а также из-за выезда на встречную полосу в результате обгона, отмечают в Госавтоинспекции Тюменской области.

В межсезонье и зимой аварийность повышается из-за недооценки скользкости и состояния дорожного полотна на отдельных участках трасс: на подъемах и спусках, затяжных поворотах и др. рельефах местности, как результат - неверный выбор скорости, приводящий к съездам в кювет и опрокидываниям, выездам на встречную полосу из-за заноса.