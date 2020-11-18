В Тюменской области 165 новых случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 20 985 новых случаев заболевания коронавируса в 85 регионах. 165 человек заболели коронавирусной инфекцией в Тюменской области. Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрирован 16 241 случай заболевания COVID-19.

203 человека с ранее диагностированным СOVID-19 выздоровели в Тюменской области за минувшие сутки, за весь период выздоровели 10 834 человека.

На ИВЛ находится 21 пациент. 2 061 человек остается под медицинским наблюдением, 2 410 человек — на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 114 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 991 998 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 34 387 летальных исходов, выздоровели 1 501 0 83 человека.