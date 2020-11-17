Тюменских педагогов и родителей приглашают на конференцию "Новый разум"

Фотография предоставлена организаторами

27 ноября вновь пройдет ежегодная родительско-педагогическая конференция "Новый разум". В этом году в условиях ограничений мероприятие решено провести в онлайн-формате на площадке инстаграм. Теперь и мамы малышей смогут стать ее онлайн-участниками.

В этом году на конференции будут освещаться следующие вопросы:

- как вести себя, когда ребенок капризничает и протестует

- что делать с неуправляемым поведением

- как мотивировать ребенка

- детский центр на дому – советы от монтессори-педагога

- как научить прибирать за собой игрушки

- что такое родительские установки и как они влияют.

Одной из актуальных тем также станет разговор про психосексуальное воспитание детей – как и когда разговаривать с детьми про ЭТО.

В этом году на конференцию приглашаются и родители в ожидании рождения ребенка. Специальный гость из Москвы Екатерина Шулакова – гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог расскажет, как страхи и негативные установки влияют на вынашивание ребенка, и как помочь себе снизить тревожность во время беременности.

Ожидается выступление спикеров из разных городов, в том числе из Тюмени.

Чтобы стать участником конференции, нужно быть пользователем сети инстаграм или зарегистрировать в нем аккаунт. Программа конференции и информация о спикерах ждет вас на сайте www.deticonf.ru.

Подпишитесь на профиль @novyirazum, участвуйте в конкурсах, задавайте вопросы спикерам под постами, общайтесь с другими участниками.

Организатор конференции – Тюменская региональная ассоциация детских развивающих центров.

При поддержке комитета по социальному предпринимательству ТРО ООО "Опоры России" и Департамента образования и науки Тюменской области.