"Тюменская марка" в очередной раз порадовала жителей города ярким флешмобом

Новый флешмоб от "Тюменской марки" состоялся в торговом центре "Гудвин" и галерее "Вояж".
Живые статуи и сказочное существо фьок напоминали горожанам о возможности проголосовать за местных предпринимателей и испытать удачу в розыгрыше призов. Яркая одежда аниматоров подняла настроение сотням тюменцев в наступившую сибирскую зиму.
Уверены, что масса полученных на празднике впечатлений и эмоций завершится массой голосов на сайте "Тюменской марки" за лучшие предприятия Тюмени. Напоминаем, что голосование продлится до 27 ноября, отдать свой голос можно на сайте организатора или в приложении "Тюменская марка".
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