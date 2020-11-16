"Тюменская марка" в очередной раз порадовала жителей города ярким флешмобом

13:45 16 ноября 2020
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Фото: "Тюменская марка"

Новый флешмоб от "Тюменской марки" состоялся в торговом центре "Гудвин" и галерее "Вояж".

Живые статуи и сказочное существо фьок напоминали горожанам о возможности проголосовать за местных предпринимателей и испытать удачу в розыгрыше призов. Яркая одежда аниматоров подняла настроение сотням тюменцев в наступившую сибирскую зиму.

Уверены, что масса полученных на празднике впечатлений и эмоций завершится массой голосов на сайте "Тюменской марки" за лучшие предприятия Тюмени. Напоминаем, что голосование продлится до 27 ноября, отдать свой голос можно на сайте организатора или в приложении "Тюменская марка".

Теги: Тюменская марка , флешмобы
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