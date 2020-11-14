Более 14 тысяч человек проголосовали за присвоение Тюмени звания "Город трудовой доблести"

Тюмень претендует на звание "Города трудовой доблести". За полтора месяца уже более 14 тысяч человек поддержали эту инициативу на официальном сайте За-Тюмень.рф. Для этого нужно заполнить небольшую анкету.

Напомним, что 2 июля президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" за вклад в победу в Великой Отечественной войне. В список вошли 20 городов, из Уральского федерального округа – Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск, Магнитогорск. Тюмени в списке нет, хотя областной центр достоин этого звания.

Город принял 28 эвакуированных предприятий. Производство выросло более чем в три раза: все для фронта, все для победы. В частности, судостроительный завод был единственным в стране, производящим торпедные катера. Только на тюменской земле производились малые десантные планеры А-7. В Тюмени был построен уникальный "крылатый танк", а также создан легендарный поезд-баня, который называли "десятью кругами рая". Завод пластмасс поставлял "коктейли Молотова", "Механик" - минометы и мины и др. Валенки, полушубки, медикаменты также отправляли на фронт.

Тюмень приняла более 20 тысяч эвакуированных, население выросло более чем в два раза. В 26 зданиях были развернуты 15 госпиталей для бойцов. В областной центр эвакуировали тело В.И. Ленина, второй мавзолей был оборудован на ул. Республики, 7.

По словам организаторов, чем больше голосов наберет инициатива, тем выше шанс, что федеральные эксперты одобрят заявку.

Тем временем в рамках Года памяти и славы тюменцев приглашают пройти Международный исторический квест "За пределами", посвященный событиям Второй мировой войны и Нюрнбергскому процессу. Мероприятие проводит Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы". Квест пройдет 21 ноября в 15 часов (по московскому времени) в онлайн-формате на русском, английском, французском, испанском языках. Зарегистрироваться можно здесь. По легенде исторического квеста, участники возьмут на себя роль членов журналистского сообщества. Чтобы предотвратить информационную катастрофу, им предстоит решить исторические, математические, логические и другие задания, в режиме онлайн посетить музеи в разных точках мира, услышать показания очевидцев исторических событий и ознакомиться с настоящими архивными документами Нюрнбергского процесса. Победители квеста получат ценный приз – путешествие в один из городов России, сообщает "Вслух.ру".