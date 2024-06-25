Максим Афанасьев претендует на пост главы Тюмени

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Глава города Тобольска Максим Афанасьев вошел в число кандидатов на пост главы города Тюмени. Он, а также председатель регионального отделения партии "Коммунисты России" Динар Абукин, замначальника Главного управления строительства Тюменской области Алексей Майер и координатор горотделения партии ЛДПР Максим Долматов сегодня зарегистрированы конкурсной комиссией претендентами для избрания на должность.

Выбирать нового главу Тюмени депутаты гордумы будут тайным голосованием на заседании 27 июня. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов от установленной численности депутатов. Полномочия главы Тюмени начинаются со дня вступления в силу решения гордумы об его избрании.