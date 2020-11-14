В Тюмени откроется почта сибирского Деда Мороза

Традиционная "Почта сибирского День Мороза" торжественно откроется 20 ноября в ДК "Поиск". На встречах, которые пройдут в 11 и 17 часов, гостей ждут театрализованное представление, официальное открытие, зимние забавы, хороводы. Количество мест ограничено. Регистрация гостей проводится по номеру 795-435, цена билета 200 рублей.

Почта после открытия будет работать до 23 декабря. В фойе "Поиска" выставят специальный ящик для писем. Отправить послание смогут и дети, и взрослые. Для желающих работает традиционная почта: 625047, Тюмень, ул. А.Пушкина, 10, ДК "Поиск". Обязательно указать адресата: сибирскому Деду Морозу.

Писем Деду Морозу ежегодно приходит очень много. Пишут из Тюмени, Тобольска, Сургута, Ханты-Мансийска и других населенных пунктов. 97-98% писем - с просьбами сделать материальный подарок (гаджеты, домашние питомцы и т.д.). В редких случаях приходят письма, которые называют трогательными. Дети просят здоровья близким, мира во всем мире, процветания стране и т.п., пишет "Вслух.ру". Такие письма откладываются, и Дедушка старается выехать к адресату, чтобы поздравить его лично с наступающим Новым годом. Если в письме указан адрес и есть возможность выехать в другие населенные пункты, помогает спонсорская помощь.

Дедушка отвечает на все письма, которые приходят на почту, и приглашает в резиденцию. Но опять же если указан обратный адрес, причем корректный.