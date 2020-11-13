Вечер музыки отечественных композиторов состоится в музее

Фото: пресс-служба ТМПО

Тюменцев ждёт вечер музыки и воспоминаний о русских и советских композиторах "И звуками альта душа отозвалась...". Встреча состоится в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 13 ноября в 18:00.

В программе: сочинения С. Рахманинова, А. Глазунова, М. Глинки и других прекрасных авторов. Музыка для альта звучит не так часто, однако тембр этого струнного инструмента неповторим. Это сочетание мечтательного звука валторны, силы контрабаса и сладкого звучания скрипки.

Назначайте свидания в музее, наслаждайтесь прекрасными мелодиями и посещайте выставочные проекты. Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись по телефонам: 8 (3452) 45-35-90 или 8 (929) 266-73-72. Не забудьте взять с собой защитную маску.

Вход свободный. Возрастная категория 0+