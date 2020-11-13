Тюменцам рассказали, как узнать, не находится ли недвижимость под арестом

Заместитель начальника отдела повышения качества ЕГРН Управления Росреестра по Тюменской области Тамара Боровнева разъяснила вопросы о способах получения информации о недвижимом имуществе, в частности, его нахождении под арестом?

Для получения информации об аресте (запрете) недвижимого имущества можно воспользоваться несколькими способами:

1. Обратиться с соответствующим заявлением в офисы МФЦ. Для этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, или документ, удостоверяющий личность представителя. Выписка из ЕГРН предоставляется в срок не более трех рабочих дней со дня получения органом регистрации прав запроса. При личном обращении заявителю при подаче запроса в бумажном виде выдается УИН для оплаты.

2. Самостоятельно запросить выписку из ЕГРН в электронном виде на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru) через "Личный кабинет" либо воспользовавшись сервисом прямого доступа "Выдача сведений из Единого государственного реестра недвижимости" на официальном сайте Кадастровой палаты (https://spv.kadastr.ru). Чтобы воспользоваться онлайн-сервисом достаточно авторизоваться через учетную запись Единого портала государственных услуг. В электронном виде время получения выписки из ЕГРН сокращено до нескольких минут. Плата за предоставление сведений ЕГРН имеет равный размер для всех электронных сервисов.

Узнать информацию об арестах недвижимости можно также в уполномоченном органе, решением которого вынесен процессуальный документ о наложении ареста (запрета).

Управление обращает внимание граждан и юридических лиц, что основными причинами ограничения права по распоряжению недвижимым имуществом, принадлежащим собственнику, могут быть неоплаченные штрафы ГИБДД, долги за коммунальные услуги, не уплаченные налоги, сборы, алиментные платежи. Прекращение записи об аресте (запрете) в ЕГРН, возможно только на основании документов, поступивших от органов, которые вынесли процессуальный документ (судебный акт) об их наложении.