Более четырех миллионов обращений в сфере земли и недвижимости поступило в тюменский Росреестр

Общее количество поступивших заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав, сведений из ЕГРН по итогам 2024 года составил более 4,5 млн, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 48,4%.

Управлением Росреестра по Тюменской области в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2024 году осуществлена регистрация прав на 290,7 тыс. объектов недвижимости, поставлено на кадастровый учет 58,5 тыс. объектов, зарегистрировано 81,8 тыс. ипотечных сделок.

Ранее в Telegram-канале Александр Моор сообщил о новом рекорде области по количеству построенных квадратных метров: "Возведено 2 млн 598 тысяч кв. м. Уже по традиции свыше 40% возведенного жилья – ИЖС, - сообщает Мегатюмень.