У 628 тюменцев диагностировали рак предстательной железы

Мировое медицинское сообщество каждый ноябрь проводит информационную кампанию, направленную на осведомленность граждан об одном из самых распространенных онкологических заболеваний среди мужчин — раке предстательной железы.

В Тюменской области рак простаты выходит на первое место среди мужских онкопатологий. В 2019 году было выявлено 628 случаев рака предстательной железы, почти в 70% случаев новообразование диагностировано на ранних стадиях.

Онкологи предупреждают, чтобы не пропустить развития опухоли, мужчинам необходимо более внимательно следить за собственным здоровьем. Каждый мужчина старше 40 лет должен ежегодно сдавать кровь на простатспецифический антиген (ПСА) и посещать врача-уролога, даже при отсутствии изменений в состоянии здоровья. При появлении жалоб со стороны мочеиспускания — пройти обследование нужно незамедлительно.