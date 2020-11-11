Организаторы конкурса "Тюменская марка" подарили горожанам настоящий праздник

Фото: Тюменская марка

Насыщенная праздничная программа состоялась в ТРЦ "Кристалл" в эти выходные, 8 ноября. Харизматичный профессор Открывашкин представил зрителям эффектное научное шоу с выездной лабораторией.

Юных и взрослых гостей торгово-развлекательного центра "Кристалл" в воскресный день порадовали невероятной программой: они смогли увидеть 15 мини-шоу с электричеством, жидким азотом, сухим льдом и техническими штуками!

Участников шоу ожидали не только интересные опыты, но и знакомство с конкурсом "Тюменская марка". К примеру, одним из сладких угощений для юных гурманов стали леденцы от участника конкурса 2020 года – торгового дома "Ландрин".

Кроме того, на мероприятии была организована яркая фотозона, в которой любой желающий мог сделать красивую фотографию.

Уверены, что масса полученных на празднике впечатлений и эмоций завершится массой голосов на сайте "Тюменской марки" за лучшие предприятия Тюмени. Напоминаем, что голосование продлится до 27 ноября, отдать свой голос можно на сайте организатора или в приложении "Тюменская марка".