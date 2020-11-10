Сосудистые хирурги ОКБ №2 избавили пациентку от доброкачественной опухоли

Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКБ №2»

Врачи Областной клинической больницы №2 заняли третье место в стране по количеству и качеству проведённых в 2019 году каротидных эндартерэктомий.

В 2020 году хирурги Регионального сосудистого центра выполнили уже 517 подобных операций. Операции на сонных артериях врачи проводят при закупорке этих сосудов холестериновыми бляшками. Отметим, что каротидная эндартерэктомия позволяет снизить вероятность острого нарушения мозгового кровообращения в десятки раз.

В 2019 году в Областную клиническую больницу №2 обратилась пациентка с жалобами на опухолевидное образование в области шеи, затрудненное глотание и пониженное артериальное давление. После осмотра эндокринолога и онколога женщину направили к сосудистому хирургу для уточнения причины новообразования.

Сосудистый хирург ОКБ №2 Константин Плутахин после компьютерной томографии сосудов шеи и УЗИ диагностировал у пациентки хемодектому.

"Каротидная хемодектома – это доброкачественная, медленно растущая опухоль. Пациентка очень боялась, что у неё злокачественная форма патологии", — вспоминает Константин Плутахин.

В ходе консилиума было принято решение проводить оперативное вмешательство. Во время каротидной эндартерэктомии сосудистые хирурги полностью удалили доброкачественную опухоль.

Самочувствие пациентки после операции было удовлетворительное, во время осмотра через месяц после операции никаких отклонений в состоянии не было замечено. Сейчас женщина раз в год посещает сосудистого хирурга и проходит УЗИ-диагностику.

Напомним, присутствие в организме холестериновой бляшки говорит об атеросклерозе, который начинается с нарушения жирового баланса в крови. Этот процесс сразу приводит к отложению избыточного жира на стенках сосудов. К профилактике можно отнести соблюдение диеты, физическую активность и применение препаратов, снижающих уровень холестерина.