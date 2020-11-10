В Тюмени работает горячая линия по профилактике коронавируса

В управлении Роспотребнадзора продолжает работу горячая линия по профилактике коронавирусной инфекции: 8-800-302-26-70. Режим работы горячей линии — ежедневно с 8 до 22 часов.

За прошедшую неделю на линию поступило более 3 тысяч звонков. За время работы на горячие линии Управления Роспотребнадзора по Тюменской области поступило более 120 тысяч звонков.

Наибольшее количество вопросов по тематикам новой коронавирусной инфекции касаются информации о мерах профилактики, условиях соблюдения изоляции, группах риска, рассказали специалисты. Если адресуемые вопросы не относятся к деятельности управления, операторами предоставляется краткая консультация и имеющаяся в наличии контактная информация для обращения по компетенции.