Тюменские хирурги спасли задыхающегося ребенка

пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В приёмное отделение детского стационара ОКБ №2 г. Тюмени задыхающегося ребенка с опухолью гортани доставили экстренно. Из-за стеноза гортани просвет был полностью перекрыт папилломами, дыхание практически отсутствовало. Помочь мальчику можно было только хирургическим способом.

Рецидивирующий папилломатоз - наиболее распространенная доброкачественная опухоль гортани. При этом возникают проблемы с голосом и дыханием, поскольку папилломы не дают смыкаться голосовой щели, вызывая остановку дыхания. У детей размер гортани значительно меньше, поэтому стеноз (сужение) может развиться молниеносно.

Высокотехнологичная операция продолжалась два часа. Врачи аккуратно удалили множественные доброкачественные новообразования, по миллиметру освобождая просвет гортани и трахеи.

В детском оториноларингологическом отделении ОКБ №2 такие операции выполняют на европейском уровне с использованием операционного микроскопа, видеомонитора, подвесного микроскопа. Также применяют хирургический лазер, радиоволну и набор микрохирургических инструментов. Основное преимущество такого подхода – возможность микроскопического контроля удаления самых мелких папиллом.

Оказалось, эта операция для мальчика уже седьмая, его семья недавно переехала в Тюмень из другого региона и не успела встать на учёт по заболеванию в поликлинике.

В тюменской ОКБ №2 наработан большой опыт оперативного лечения рецидивирующего папилломатоза. Ежегодно по этому поводу высококвалифицированную медпомощь получают не менее 5% пациентов отделения, а самому маленькому пациенту на момент операции исполнилось всего три месяца, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.