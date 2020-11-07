С начала года на тюменских трассах погибли 83 человека

В этом году на федеральных автодорогах Тюменской области произошло 311 ДТП. Это показатель на уровне того же периода минувшего года. Погибли 83 человека, рост составил 45%, ранен 521 человек.

Из 83 погибших 27 человек погибли в ДТП на трассе Тюмень — Омск, 35 человек на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. 13 человек погибли на автодороге Курган — Тюмень, 2 — на тюменском участке трассы Екатеринбург — Тюмень, 6 человек — на автодороге Челябинск — Курган — Омск —Новосибирск.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, главной причиной ДТП на федеральных автодорогах региона остается превышением скорости, главной причиной смертности — выезд на встречную полосу.