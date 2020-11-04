371 ребенок родился в тюменском моногоспитале для беременных

Моноинфекционный госпиталь на базе Перинатального центра в Тюмени работает с 21 апреля. За полгода в нем родился 371 ребенок, медпомощь оказана более 650 беременным женщинам с коронавирусом, пневмонией и признаками ОРВИ.

На лечении сейчас находятся 370 пациенток, 87 из них - под стационарным наблюдением медиков.

В отделении реанимации и интенсивной терапии медпомощь оказана 101 пациентке. Врачи отмечают, что беременные и роженицы находятся в группе риска по коронавирусу. У них возможно внезапное развитие критического состояния на фоне относительно стабильного течения заболевания. Так, в октябре 37-летняя женщина родила здорового ребенка, но на следующий день у нее развилась дыхательная недостаточность на фоне тотальной пневмонии и она умерла. Экспертиза сейчас устанавливает, в какой степени коронавирус стал причиной летального исхода, сообщает областной депздрав.

Врачи рекомендуют всем беременным максимально соблюдать профилактические меры и быть внимательными к своему здоровью.