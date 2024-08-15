Население Тюменской области выросло на 61 352 человека

61 352 человека - именно на такое число людей увеличилось население Тюменской области за последние пять лет, сообщил губернатор Александр Моор.

"Мы остаемся регионом, где наблюдается положительная демографическая динамика и с точки зрения естественного прироста, и с точки зрения миграционного прироста. За исключением 2021 пандемического года. Что меня радует и вселяет надежду больше всего? То, что у нас растет количество семей с детьми. Во-первых, просто с детьми — на двенадцать процентов таких семей стало больше. А самое главное — растет количество многодетных семей: за пять лет на 52 процента больше, это в полтора раза. И уже почти 40 тысяч (39 600) многодетных семей. И это здорово. Это говорит, что наши земляки, семьи верят в Тюменскую область, в ее перспективы, поэтому создают семьи, рожают детей и связывают свое будущее с нашим регионом", - сказал Моор.